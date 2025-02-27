体の不自由な人などに交付される、「駐車禁止除外指定車標章」を不正に使用し、東京・墨田区の路上で違法に駐車をしたとして、元時津風親方が逮捕されました。◇車の中でカメラをさけるように下を向く男。記者（東京・神田警察署、26日）「元力士の坂本正博容疑者がいま警察署に入りました」逮捕されたのは、時津風部屋の元親方、坂本正博容疑者（51）です。警視庁によると、坂本容疑者は今月5日、駐車禁止区域になっている