先月、山形県米沢市の住宅で起きた屋根の雪下ろし中の事故で、救助活動に協力した男性２人に、きょう感謝状が贈られました。 【写真を見る】屋根から9メートル転落→救出とっさの判断と連携プレー！ 屋根の雪下ろし事故の救助活動協力者に感謝状（山形） 現場に駆け付けた２人の迅速な連携プレーが尊い命を救いました。 きょう、置賜広域行政事務組合消防本部で感謝状が贈られたのは、井上博美さんと山口邦