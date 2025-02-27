ボートレース平和島の4日間シリーズ「DMM.com杯〜A1級vs東京支部〜」が27日、開幕した。渡辺雄一郎（38＝大阪）が2連対の好発進を決めた。5コースから握って回った前半6Rは捲りが一歩届かずに2着。後半11Rは1号艇、インからきっちりと押し切った。「最近は本当に悪いエンジンばかり引いていた。まだターンの出口で空回りしているけど複勝率の低い（20％台）エンジンの割に、ある程度の足はありますね」抽選運の悪さを嘆き