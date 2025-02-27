日本テレビの梅澤廉アナウンサーが２７日までに自身のＳＮＳを更新。叔父（母の弟）である元巨人投手・水野雄仁さんとのショットを公開した。梅澤アナはインスタグラムに「ジャイアンツ沖縄キャンプにて叔父と最近会える機会が多い気がします！」と記し、取材で訪れた巨人の沖縄キャンプで会った水野さんと笑顔で並んだ２ショットをアップ。「今シーズンも、良い笑顔！！笑」とつづった。この投稿には、「どうして阿波の金