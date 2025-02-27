タレントの稲村亜美が２６日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演し、球界の大物ＯＢとの交流を明かす一幕があった。この日のテーマは「インドアな女ＶＳアウトドアな女」。アウトドア派代表で出演の稲村は友達に呼ばれたら「どこでも行けますね」と話し出すと「都内で仲良い先輩、大魔神の佐々木（主浩）さんから電話がかかってきて。『おい、亜美、どこいるんや〜』って言われて。