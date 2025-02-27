絶品チーズバーガーに、お茶で育てられたブリ。日本一の肉や魚が池袋に大集結！「大鹿児島展」開催中です。東武百貨店池袋本店で、きょうから始まった大鹿児島展。「楽しみにしてた。これ買おうあれ買おうっていって」鹿児島といえば、黒豚やサツマイモの生産量が全国1位で有名ですが、実は去年、お茶の生産量が静岡を抜き、1位になったのです。ほかにも、ウナギの養殖やブリの養殖も全国1位！エサに緑茶を混ぜて育てた「茶ぶり」