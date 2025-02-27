日本ボクシング連盟は２７日、東京都内で緊急会見を開いた。国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）がボクシングの新統括団体として設立されたワールド・ボクシング（ＷＢ）を暫定承認したことを受け、保留中の２０２８年ロサンゼルス五輪での競技実施に前進。会見に出席した日本連盟の仲間達也会長は「ボクシングは正しい競技であると認めていただいた。非常にうれしく思う」と喜びを語った。ＩＯＣは組織運営の問題によって、国際