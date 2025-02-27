元フジテレビでフリーアナウンサーの大島由香里（41）が27日、番組MCを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。フリップに書いた回答に共演者たちがドン引きする場面があった。恋人を見つける出会い系サイトやマッチングアプリにおいてプロフィール欄に「ベジタリアン」と書くとモテない、という考察からトークを展開。食習慣はその人の価値観を反映するため、肉食の習慣がある人は菜食主義の人を恋愛対