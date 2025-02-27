2022年の工場火災で亡くなった従業員遺族宅を訪問する三幸製菓の山下仁社長（左）ら＝27日午後、新潟県胎内市2022年2月に6人が犠牲となった工場火災が起きた米菓大手三幸製菓（新潟市）の山下仁社長（67）が27日、新潟県胎内市の従業員遺族宅を訪れ、故人の人柄や働きぶりを初めて説明した。遺族は「もっと早くしてもらえれば、これほどの不信感はなかった」と声を詰まらせた。社幹部は月命日などに一部遺族宅を訪問しているが