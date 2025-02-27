去年1年間に生まれた子どもの数が9年連続で過去最少を更新したことを受け、石破総理は“比較的出生率が高い地方に若者がとどまるよう努力したい”と話し、地方創生を進める考えを示しました。石破総理「地方創生2.0の第1の柱でございます、若者や女性にも選ばれる地方。出生率が地方は比較的高いので、そこにおいて、出生数の増加というものが図られ、実現することができますよう、引き続き努力をいたしたい」厚生労働省によります