ニルス・ニールセン新監督のもとで臨んだSheBelieves Cup、なでしこジャパン（日本女子代表）は3戦全勝で初優勝を飾った。オーストラリア女子代表戦、コロンビア女子代表戦はいずれも大量4得点で2連勝。最大のライバルであるFIFAランキング1位・アメリカ女子代表との最終決戦は、開始2分に籾木結花が先制点をマークすると、一度は追いつかれたものの50分にセットプレーから途中出場の古賀塔子がゴールネットを揺らし、2012年3月