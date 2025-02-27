フジテレビは27日、同日行われた同局取締役会で、「再生・改革プロジェクト」が進める再発防止・風土改革案の途中経過を報告。清水賢治社長が取材に応じ、説明した。フジテレビの清水賢治社長同局では6日、清水社長を本部長とする「再生・改革プロジェクト本部」と、その下に若手・中堅社員で構成する「再発防止・風土改革ワーキンググループ」を発足。すでに着手した施策として「コンプライアンス体制の実行性の強化」「コンプラ