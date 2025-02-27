日本野球機構（ＮＰＢ）は２７日、日本では違法に当たるオンラインカジノを利用したと計７球団、１４人から申告があったと発表した。ＮＰＢにはオリックス・山岡泰輔投手（２９）がオンラインカジノを利用したとの情報が寄せられ、球団の調査に対して本人も事実を認めた。これを受けて２１日に当面の活動休止が発表され、ＮＰＢ側は全１２球団の選手や監督、コーチ、スタッフ、球団関係者にオンラインカジノの利用があった場合