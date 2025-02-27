カブス・今永昇太投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地ジャイアンツ戦（アリゾナ州スコッツデール）でオープン戦に初登板した。２回２／３、５３球を投げ１被弾を含む３安打３失点、６奪三振で最速は９３・５５マイル（約１５１キロ）だった。初回は連続三振を奪うなど無失点だったが、２回に落とし穴が待っていた。先頭フローレスに左翼線二塁打を許すと、続くシュミットに真ん中低めのチェンジアップを拾われ右翼