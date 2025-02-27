厚生労働省は２７日に外国人を含んだ人口動態統計の速報値を公表。それによると２０２４年の出生数７２万９８８人で、統計を取り始めた１８９９年以来過去最少となった。出生数は９年連続で減少。死亡数は４年連続で増加して１６１万８６８４人で過去最多だった。出生数と死亡数の差は８９万７６９６人で過去最大の減少幅となった。婚姻件数は４９万９９９９組で２０２３年から１万７１８組が増加したが、戦後２番目に少ないと