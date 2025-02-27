昨年12月9日に膀胱（ぼうこう）がんのため77歳で亡くなった小倉智昭さんの四十九日法要が27日、行われた。所属事務所の公式サイトで発表された。公式サイトで「令和6年12月9日に永眠致しましたキャスター小倉智昭の四十九日法要が、近親者のみで無事に執り行われましたことをご報告申し上げます」と伝えられた。お別れの会の開催については「『小倉智昭お別れの会』につきましては、故人が生前より親交のあった方々にお集まり頂き