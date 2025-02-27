なでしこイレブンが、飛躍への手応えをつかんだ。サッカー女子の国際親善大会シービリーブスカップ第３戦（２６日＝日本時間２７日）、２連勝のなでしこジャパンは世界１位でパリ五輪金メダルの米国を２―１で下し、ニルス・ニールセン監督就任後、初の大会で優勝を果たした。なでしこジャパンが米国に勝利するのは２０１２年３月のアルガルベカップ以来、１３年ぶり２度目（１１年女子Ｗ杯決勝で米国に勝利もＰＫのため引き分け