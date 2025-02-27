自由席よりも安い料金で、新幹線のグリーン車に乗れる方法があるといわれています。いったいどのようにすればお得に利用できるのか、気になる方もいるでしょう。 そこで今回は、新幹線のグリーン車にお得に乗車する方法をご紹介します。 新幹線のグリーン車はお得に利用できる？ 新幹線のグリーン車は、以下のようなケースに該当すると、通常料金よりも安い金額で乗車できるようです