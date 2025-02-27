[２７日 ロイター] - 関係筋によると、ドイツの自動車大手メルセデス・ベンツは、最大の市場である中国で２０２７年までに人件費を２５％削減するため、同国で人員削減を進める。同社は先週、中国での激しい価格競争や国際貿易の緊張拡大を受けて、今年の利益が大幅に減少するとの見通しを示していた。関係筋によると、２５日に中国の販売・金融子会社の従業員に対し、人員の１０─１５％を削減する方針を伝えた。また、ＩＴサ