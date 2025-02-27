メ～テレ（名古屋テレビ） 携帯電話販売店の責任者の男らが、虚偽の内容を登録して電話回線を契約したとして、逮捕されました。 電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたのは、携帯電話販売店の実質的責任者、川口淳容疑者(29)とベトナム国籍のロ・ティ・ラン・アイン容疑者(23)です。 警察によりますと2人は去年11月、他の人物と共謀し、川口容疑者が勤務する愛知県日進市内の店舗で、来店したアイン容疑者に対し、川