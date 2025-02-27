あふれるオイスターソース愛──。俳優の高橋克典が26日、中華調味料ブランド「李錦記（リキンキ）」（エスビー食品）主催の「李錦記オイスターソース党 結成＆新CM発表会」に登壇。李錦記オイスターソース党の党首の就任を宣言し、同ソースを使ったおすすめレシピの調理を実演した。李錦記オイスターソース党は、日本にオイスターソースのおいしさをさらに広めるべく、多様な活動をしていく企画。エスビー食品と李錦記（国際）貿