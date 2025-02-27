【くまモン1EX-1 くまモンのプラモ くまモン15周年記念 特別背景紙付き】 5月27日 発売予定 価格：3,080円 フジミ模型は、くまモン15周年記念 特別背景紙付きの「くまモン1EX-1 くまモンのプラモ くまモン15周年記念 特別背景紙付き」を5月27日に発売する。価格は3,080円。 くまモンのプラモが両面カラーの15周年記念の特別背景紙付きで登場。塗装