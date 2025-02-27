この漫画は、作者・ぽん子さんのフォロワーさんが経験した実話をもとに描かれています。主人公・まいは、保育園に通う娘・めいと夫の三人暮らし。夫婦共働きですが家事や育児はノータッチな夫。でも保育園の送迎だけはなぜか積極的。夫と保育園の先生の不倫とその末路が描かれたお話です。「保護者と保育士が不倫なんてそんなことありえる？」と半信半疑だったまいですが、夫の部屋で不倫の証拠を探し始めます。すると