このお話は、作者の星影まりん・実体験漫画(@hoshikage_marin)さんが中学生のころの経験を元に、好きな人をめぐって親友のリカとギクシャクしてしまった時のことを描いています。中学2年生になり同級生の山本のことが好きになったまりん。親友のリカからは「応援する」と言われますが、いつの間にかリカと山本が付き合っていて…。『親友と恋愛で揉めた話』第25話をごらんください。 主な登場人物 ■ 星影まりん：中学1年生の