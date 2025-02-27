G1を9勝した名牝アーモンドアイの初子で8日に東京芝2400メートルの未勝利を勝ち上がった後、左前膝の骨折が判明したアロンズロッド（牡3＝国枝、父エピファネイア）は26日に社台ホースクリニック（北海道苫小牧市）で骨片摘出手術を受け、無事終了した。27日、シルクレーシングが発表した。デビュー4戦目で待望の初勝利を挙げ、その後は福島県のノーザンファーム天栄に放牧へ。状態を確認したところX線検査で骨片が確認された