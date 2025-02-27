プロ野球のオンラインカジノ問題の経過プロ野球を統括する日本野球機構（NPB）は27日、オリックスの山岡泰輔投手のオンラインカジノ利用が発覚したことを受けた12球団の調査結果を発表し、7球団で新たに合計14人が過去に利用したことが判明した。名前は公表されなかった。当面の間は自主申告の受け付けを継続する方針。個別の案件については各球団が対応する。NPBは20日に各球団に対し、オンラインカジノを利用したことがある