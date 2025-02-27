ミャンマー東部の犯罪拠点で多数の外国人が特殊詐欺に加担させられてきた問題で、地域を実効支配する武装勢力「カレン国境警備隊（BGF）」の幹部が27日、朝日新聞の取材に、日本人男性1人が26日夜、ミャンマー東部で発見されたと明かした。【写真】ミャンマー東部の国際詐欺拠点「KK園区」から移送される外国人とみられる人々BGFはこれまで28カ国・地域の外国人7千人以上を保護。その中に日本人は含まれていなかったが、今回新