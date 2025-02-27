人気YouTuberのちゅきめろでぃ!が、週刊SPA!の企画「グラビアン魂」に登場しました。ピンクと黒のツートンヘア、色白のボディに刻まれたタトゥー。唯一無二の個性を持つ彼女が大胆すぎるセクシーランジェリー姿で魅了しました。【写真】色白美ボディのちゅきめろでぃ！グラビアアイドル顔負けの完璧プロポーションのちゅきめろでぃ!。今回は、胸元を隠したシースルーのランジェリー姿を披露。先行カットでは、ハイレグですらりと伸