Photo: 小原啓樹 デジタル苦手な人間とだって「話せばわかる」AIです。 一般財団法人デジタルスマートシティ推進財団が、画面に表示されたリアルなアバターとの会話を通してAIを利用できる新サービス「Smart Talk AI」を発表しました。主な想定利用シーンは受付業務。たとえば観光案内所や企業、行政施設、ホテル、病院などでの各種案内から、イベントおよび展示会まで、人間のかわりに受付