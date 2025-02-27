コメの価格高騰を受けて、大手食品メーカーのパックごはんの値上げが続いています。サトウ食品は、6月2日出荷分よりパックごはんの全商品を最大14％値上げすると発表しました。また、テーブルマークも4月1日納品分よりパックごはん商品を最大で約36％値上げ、無印良品（良品計画）も4月11日より「温めて食べるパックごはん 白米」を190円（税込）から250円（同）に値上げすると発表しています。「サトウのごはん」シリーズは、約11