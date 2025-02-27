イタリアの首都ローマにある観光名所として知られるトレビの泉は、毎年大勢の観光客が訪れます。地元警察がこのほど明らかにしたところによると、外国人観光客が今月、泉に飛び込んだため、500ユーロ（約7万8000円）の罰金を科せられました。この観光客はニュージーランド出身で、飲酒した後、飛び込んだものとみられています。警察によると、トレビの泉に足を浸すなど無作法な行為をして罰金を命じられるケースが毎年起きていると