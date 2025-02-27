北陸自動車道で27日午後6時ころ、糸魚川市の親不知インターチェンジ付近で大型貨物車が燃える車両火災がありました。この火災により午後6時25分から、北陸自動車道の下り線、朝日ICから親不知ICまでの間が通行止めとなっています。