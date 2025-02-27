タレントのRIKACOさんは2月26日、自身のInstagramを更新。次男が作った夕飯を公開しました。【写真：おいしそうな手作りの夕飯】「お料理男子で羨ましい」RIKACOさんは「今夜は次男がトマトアメーラを使って贅沢なトマトソースを作りパスタ野菜やお魚やイカのグリル.サラダ〜は私が担当！ 美味しく頂きました」とつづり、1枚の写真を投稿。次男と共に作ったおいしそうな夕飯の写真です。続けて、「何よりも色々話しが出来て嬉し