「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、3月1日（土）から、大人気Disney Collectionより“ミニーの日”を記念した特別なコレクションを、全国の店舗や公式ECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。【写真】たっぷりリボンがキュート！ショルダーバッグも■大人かわいいデザインを採用今回3月2日（日）のミニーの日を記念して発売されるコレクションは、春らしい淡いピンクとアイボリーを基調に、おしゃれが大好きなミニ