練習を見守る倉野コーチ（右）と小久保監督（撮影・栗木一考）Ａ組で練習する石見（撮影・栗木一考）石見（左）の打撃練習を見つめる山川（撮影・栗木一考）打撃練習する石見（撮影・栗木一考）打撃練習する石見（撮影・栗木一考）ブルペンでキャッチングについて話すオスナ（左端）と海野（撮影・軸丸雅訓）ブルペンで投げ込むオスナ（撮影・軸丸雅訓）ブルペンで投球練習する上沢（撮影・軸丸雅訓）ブルペンで投球練習する又吉（