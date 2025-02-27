◆練習試合西武5―0ロッテ（27日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）昨年の現役ドラフトでロッテから西武に移籍した平沢大河内野手（27）が、古巣を相手に3安打1打点の大暴れだ。2番二塁で先発出場し、レギュラー奪取へ存在感を示した。「甘い球を一発で仕留められた。これを継続できるように」とうなずいた。初回無死二塁でロッテ西野の初球、外寄り高めの真っすぐを捉えて中越えの先制二塁打。3回は中前打、5回は右翼フ