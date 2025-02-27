福岡中央署は27日、福岡市中央区内の個人宅固定電話に27日午前10時50分ごろから午前11時20分ごろまでの間、電話会社を名乗る人物から「電話が不正に使用されている」「2時間後にこの電話が使えなくなる」などと言われる不審電話事案が連続発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。