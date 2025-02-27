将棋の七冠保持者・藤井聡太名人への挑戦権をかけて争うA級順位戦最終局が2月27日、静岡市で行われています。対局の大盤解説には、藤井名人も参加し、多くの将棋ファンが集まりました。 【写真を見る】「将棋界の一番長い日」を藤井聡太名人が真剣大盤解説…ユニークな質問にはたじたじ 静岡でA級順位戦最終局 ＜藤井聡太名人(七冠)＞ 「対戦カードを見ると、中盤のねじり合いが続くような展開になるのではと期待し