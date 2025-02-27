2月27日、静岡市内の音楽ホールでは、コンサート中に地震が起きた想定で避難訓練が行われました。高層階からたくさんの人が冷静に避難できるかがポイントとなりました。 【写真を見る】コンサート中に震度6強の地震 さらに火災が…高層階にある音楽ホールで避難訓練 全員避難に約10分【静岡】 ＜社会部 山口駿平記者＞ 「まもなくコンサートが開演します。曲の途中に地震発生のアナウンスが行わ