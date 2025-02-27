静岡県議会2月定例会の論戦は2月27日、3日目を迎え、県の主要農産物である柑橘の生産におけるスマート農業技術の導入について、県の対応が問われました。県は「喫緊の課題」だとして、導入を支援する姿勢を強調しました。 【写真を見る】「広域選果場にもAI選果システムを」柑橘生産にもスマート農業技術導入へ 静岡県議会で論戦 ＜自民改革会議 望月香世子県議＞ 「農薬散布等の管理作業は非常に重労働であり、収