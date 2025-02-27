宮島包ヶ浦自然公園に建設が検討されている高級宿泊施設に関し、廿日市市は高価格帯に限定しない形で事業者の公募を行うとする最終方針案を示しました。■宮脇靖知キャスター リポート「今回の協議会は、初めて市長が参加するかたちで行われます」今回が最後となる協議会には、廿日市市の松本市長や宮島の住民代表ら９人が出席しました。廿日市市は包ヶ浦自然公園に１泊１０万円を超える高級宿泊施設の検討を進めてき