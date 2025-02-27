わたしたちの生活に大きな影響を与える春闘が本格的にスタートしています。静岡県内の労働組合でつくる連合静岡は、高水準の賃上げを目標に掲げていますが、中小企業にとっては難しい判断となりそうです。 【写真を見る】「一旦上げたら下げることはできない」賃上げムードに中小企業は難しい判断「上がるものなんだという機運の醸成を」連合は定期昇給分含め6%以上UP目標も ＜連合静岡 角山雅典会長＞ 「賃金は上