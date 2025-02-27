もうすぐ社会人。 卒業を前に、メークを通してビジネスマナーを学びました。 教えてもらっているのは、眉のきれいな描き方。 （指導） 「小鼻から目の端にあてた、ここが終わり」 大村工業高校で行われたメークアップ講座には、3月1日に卒業を迎える 3年生の女子生徒13人が臨みました。 （女子生徒） 「初めてのことが重なっているので、とても勉強になる」 （女子生徒） 「初めて