２７日午前１１時ごろ、広島市安佐北区安佐町の交差点で、横断歩道を渡っていた７０代の男性が西方向に直進していた車にはねられました。 男性は意識不明の重体です。自動車を運転していた３０代の男にけがはありませんでした。 警察は車を運転していた男を過失運転致傷の疑いで逮捕しました。前方不注意が事故の原因とみて捜査しています。