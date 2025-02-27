日本野球機構は27日、公式サイトを更新し、オンラインカジノ利用についてプロ野球各球団からの報告を発表した。【動画】オンラインカジノ報道「事実」と認め深々と頭を下げた令和ロマン高比良くるま同サイトでは、日本プロフェッショナル野球組織名義で「プロ野球各球団からの報告について」と題し、「オリックス野球クラブ所属の選手によるオンラインカジノ利用に関し、当組織として2/20（木）、同球団を含む全12球団に対し、