お笑い芸人・千原せいじが、3月1日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00※関西ローカル）に出演する。3月1日放送の出演者明石家さんまの前で、バラエティに富んだ人たちが「人生の選択エピソード」を披露。その選択を2択のクイズにして出題する好評企画「人生の選択」を届ける。2024年5月、天台宗の僧侶になったと発表したせいじに対して、さんまは「一番笑ったニュース」と振り返る。「おもしろいから