読売新聞社は２７日、日本の株式市場の値動きを表す「読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））」を構成する３３３銘柄などの詳細を、３月３日午後３時３３分に公表すると発表した。これまでは３月としていた指数の算出・公表の開始日も明らかにする。読売３３３は東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）や日経平均株価（２２５種）のように株式市場の動向を示す株価指数で、単位は円となる。国内の取引所に上場する全ての企業から、売