その手口はコンビニでのカラーコピーでした。逮捕されたのは大相撲の名門・時津風部屋で親方を務めた人物でした。【画像】場所中にマージャン店や風俗店に出入りガイドライン違反で2021年に退職■「自分でコピー」元時津風親方を逮捕警視庁神田署に入るのは、坂本正博容疑者（51）。大相撲の元幕内・時津海。元時津風親方です。逮捕容疑は、偽造した有印公文書を使った疑い。偽造したのは「駐車禁止除外指定車標章」です。