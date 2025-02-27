2月27日、熊本県内は朝は冷え込みましたが、日中は春の陽気となりました。天草市では、春の使者「ツクシ」が顔を出しているようです。 【写真を見る】足元にびっしり ツクシの群生地となっている公園※集合体恐怖症の方はご注意ください 天草市本渡の「西の久保公園」で足元をよく見ると…ツクシが土の中から顔をのぞかせています。 すごいのはその数。いったいどれくらいあるのか？というほど一面ツクシだらけです。 暖かさ