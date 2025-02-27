奄美大島・龍郷町のスーパーで調理された弁当などを食べた客30人に、食中毒の症状がみられ、ノロウイルスが検出されました。保健所は、店の惣菜部門を3日間の営業停止にしました。 営業停止命令を受けたのは、龍郷町にあるスーパー「島の贈物まーさん市場」の惣菜部門です。 鹿児島県によりますと、今月16日から17日にかけ、唐揚げや焼きサバなどが入った弁当やオードブルを食べた10歳から5